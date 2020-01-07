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Две водки и коньяк: в Плавске местный житель стащил спиртное с соседской террасы

Две водки и коньяк: в Плавске местный житель стащил спиртное с соседской террасы

Злоумышленника задержали полицейские.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Плавский» с заявлением обратилась 32-летняя женщина. Она сообщила, что с террасы ее дома была совершена кража двух бутылок водки и одной бутылки коньяка. Ущерб составил 3500 рублей.

Сотрудниками полиции при проведении мероприятий была установлена личность нигде не работающего и ранее судимого за кражи 56-летнего местного жителя. Он был доставлен в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». От задержанного получены признательные показания. Похищенное имущество обнаружено и изъято.

 
 

 

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