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Тульские полицейские раскрыли дачную кражу

Тульские полицейские раскрыли дачную кражу

В дежурную часть отдела МВД «Ленинский» с заявлением о краже обратился 60-летний житель Московской области.

Мужчина сообщил, что из принадлежащего ему дачного дома, расположенного в СНТ «Водник» около деревни Медвенка, были похищены музыкальный центр и телевизионная цифровая приставка. Ущерб составил 4600 рублей.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Стражи порядка выяснили, что хищение произошло путём разбития оконного стекла. Также полицейские установили личность предполагаемого преступника. Им оказался нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 39-летний житель поселка Молодежный. Он был доставлен в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». От задержанного получены признательные показания.

 

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вчера, в 21:55 +3
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