Тульские полицейские раскрыли дачную кражу

Мужчина сообщил, что из принадлежащего ему дачного дома, расположенного в СНТ «Водник» около деревни Медвенка, были похищены музыкальный центр и телевизионная цифровая приставка. Ущерб составил 4600 рублей.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Стражи порядка выяснили, что хищение произошло путём разбития оконного стекла. Также полицейские установили личность предполагаемого преступника. Им оказался нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 39-летний житель поселка Молодежный. Он был доставлен в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». От задержанного получены признательные показания.