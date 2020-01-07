Кубок губернатора: В Туле 11 и 12 января пройдет праздник волейбола

Фото ВК "Тулица"

Такого грандиозного волейбольного события в Тульской области давно не было.

11 и 12 января в манеже стадиона «Арсенал» пройдет Кубок губернатора Тульской области, в котором примут участие три клуба Суперлиги России:

ВК «Протон-Саратов» Саратов, главный тренер — уроженец Тулы Юрий Маричев, — МС МК, главный тренер женской сборной России (2013—2016);

ВК «Заречье-Одинцово» Московская область, главный тренер — Вадим Панков, заслуженный тренер России, несколько лет возглавлял молодёжную сборную России, а в 2018 г. руководил основной сборной России;

ВК «Минчанка» Минск, главный тренер — Виктор Гончаров, в течении 7 лет, руководивший сборной Белоруссии;

и, разумеется ВК «Тулица».

Вход на матчи свободный.

11 января 14.00 — торжественное открытие турнира.

14.30 — ВК «Тулица» Тульская область — ВК «Минчанка» Минск.

17.00 — ВК «Протон» Саратов — ВК «Заречье-Одинцово» Московская область.

12 января 15.00 — матч за 3-е место.

17.30 — матч за 1-е место.

19.30 — награждение.

Все матчи покажут онлайн на ТВ-СТАРТ.

Помимо зрелищных поединков на площадке, для туляков приготовлено еще множество сюрпризов — яркое шоу, выступления артистов, конкурсы и розыгрыши призов.

Все любители волейбола смогут увидеть признанных мастеров этого вида спорта, прославивших нашу страну и Тульскую область на весь мир.