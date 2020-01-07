Фото ВК "Тулица"
Кубок губернатора: В Туле 11 и 12 января пройдет праздник волейбола
Такого грандиозного волейбольного события в Тульской области давно не было.
11 и 12 января в манеже стадиона «Арсенал» пройдет Кубок губернатора Тульской области, в котором примут участие три клуба Суперлиги России:
- ВК «Протон-Саратов» Саратов, главный тренер — уроженец Тулы Юрий Маричев, — МС МК, главный тренер женской сборной России (2013—2016);
- ВК «Заречье-Одинцово» Московская область, главный тренер — Вадим Панков, заслуженный тренер России, несколько лет возглавлял молодёжную сборную России, а в 2018 г. руководил основной сборной России;
- ВК «Минчанка» Минск, главный тренер — Виктор Гончаров, в течении 7 лет, руководивший сборной Белоруссии;
- и, разумеется ВК «Тулица».
Вход на матчи свободный.
11 января
14.00 — торжественное открытие турнира.
14.30 — ВК «Тулица» Тульская область — ВК «Минчанка» Минск.
17.00 — ВК «Протон» Саратов — ВК «Заречье-Одинцово» Московская область.
12 января
15.00 — матч за 3-е место.
17.30 — матч за 1-е место.
19.30 — награждение.
Все матчи покажут онлайн на ТВ-СТАРТ.
Помимо зрелищных поединков на площадке, для туляков приготовлено еще множество сюрпризов — яркое шоу, выступления артистов, конкурсы и розыгрыши призов.
Все любители волейбола смогут увидеть признанных мастеров этого вида спорта, прославивших нашу страну и Тульскую область на весь мир.
Среди почетных гостей турнира: Станислав Шевченко—президент Всероссийской федерации волейбола, вице-президент Европейской конфедерации волейбола, мастер спорта России; Александр Ярёменко – Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола, мастер спорта СССР; Ирина Кириллова, тулячка – Заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка Олимпийских игр, Чемпионка мира.
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