Туляк украл оставленный возле банкомата планшет

Сотрудники полиции в Туле устанавливают обстоятельства кражи. Жертвой хищения стал 29-летний местный житель. По предварительным данным, вечером 31 декабря потерпевший снимал деньги в банкомате. Забрав купюры, он забыл около банкомата свой планшетный компьютер. Предположительно, этим воспользовался находившийся поблизости подозреваемый. Увидев оставленный без присмотра планшет, мужчина забрал чужое имущество.

Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию. При проведении оперативных мероприятий и изучении записей камер видеонаблюдения, полицейские предположили, что к деянию может быть причастен 45-летний неработающий житель областной столицы. Сейчас в полиции ведётся дальнейшая работа по выяснению всех деталей случившегося.