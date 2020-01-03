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В Туле вручили новогодние подарки малышу, живущему в СИЗО
Фото из архива Myslo.

В Туле вручили новогодние подарки малышу, живущему в СИЗО

Ребенок родился, когда мама уже была заключена под стражу.

В тульском следственном изоляторе №1 УФСИН России сотрудники вручили подарки малышу, который живет там вместе с мамой. Ребенок родился всего несколько месяцев назад, когда мама уже была заключена под стражу.

По информации Myslo, женщина является жительницей другого региона и обвиняется в тяжком преступлении, которое не подразумевает иной меры пресечения.

Для того, чтобы мама с ребенком не чувствовали неудобств, в учреждения создали необходимые бытовые условия. А накануне нового года сотрудники воспитательных служб передали маме малыша новогодние подарки: детские развивающие игры, средства ухода, детское питание. Все это будет способствовать более успешному росту и развитию ребенка.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области, в данный момент в учреждении находится всего одна женщина с грудным ребенком.

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