В тульском рок-клубе пройдет рождественская фолк-вечеринка

В тульском рок-клубе M2 пройдет рождественская фолк-вечеринка у байкеров. На сцене выступит мидивал фолк-рок группа EL MENTAL.

«Их костюмы, инструменты и музыка прекрасно создали атмосферу средневекового кабацкого веселья! Были мелодии знаменитые, были малоизвестные, но каждая в исполнении талантливого и энергичного коллектива обретала особый колорит. Ребята не только играли, но и пританцовывали, да так, что зрители не могли усидеть на месте и выходили танцевать навстречу музыкантам».

Билеты на вечеринку (18+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

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