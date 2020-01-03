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В тульском рок-клубе пройдет рождественская фолк-вечеринка

В тульском рок-клубе пройдет рождественская фолк-вечеринка

Открытие вечеринки назначено на 7 января в 19.00.

В тульском рок-клубе M2 пройдет рождественская фолк-вечеринка у байкеров. На сцене выступит мидивал фолк-рок группа EL MENTAL.

«Их костюмы, инструменты и музыка прекрасно создали атмосферу средневекового кабацкого веселья! Были мелодии знаменитые, были малоизвестные, но каждая в исполнении талантливого и энергичного коллектива обретала особый колорит. Ребята не только играли, но и пританцовывали, да так, что зрители не могли усидеть на месте и выходили танцевать навстречу музыкантам».

Билеты на вечеринку (18+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их онлайн:

Купить билет

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

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Тулаклуб М2

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