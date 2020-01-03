Тулячка ответит за фиктивную прописку мигрантов
Женщина прописала в своей квартире трех граждан другого государства.
Сотрудниками полиции на территории Тульской области продолжается постоянная работа по выявлению противоправных деяний в сфере миграции.
В Туле полицейскими зафиксирован факт фиктивной постановки на учёт иностранцев. По предварительным данным, 40-летняя неработающая женщина зарегистрировала в своей квартире на территории Привокзального округа трех граждан другого государства.
При этом никому из них она не предоставила фактического места для проживания. Таким образом, женщина нарушила действующее законодательство.
В отделе полиции проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств случая фиктивной постановки на учёт иностранцев.
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