Музеи Тульской области приглашают гостей на праздники

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На новогодние каникулы в федеральных и региональных музеях подготовлена специальная праздничная программа.

В атриуме Тульского кремля во все дни каникул работают Кремлевский новогодний торговый посад и гостиная Деда Мороза. Погрузиться в волшебную атмосферу праздника помогут новогодние забавы и хороводы у ёлочки.

Посетители смогут увидеть любимые мультфильмы, сказки, музыкальные постановки в видеосалоне «Новогодний калейдоскоп». А запомнить приятные моменты и сделать красивые фотографии можно в фотозоне. В музейно-выставочном комплексе также пройдут презентации музеев, входящих в Тульское музейное объединение. Каждый музей расскажет о своих новогодних программах и основных событиях 2020 года.

Каждый день в кремле будут проводиться спектакли, концерты и мастер-классы.

Посетителей ждет и музей-заповедник «Куликово поле», который подготовил интерактивные программы, квесты и мастер-классы новогодней и рождественской тематики в антураже Первого ратного поля страны.

В музее «Ясная поляна» гостей ждут спектакль «Рождественская сказка», концерт рождественской барочной музыки ансамбля Two Daughters. В филиале музея в Крапивне будет работать выставка «Новогодняя история», посвященная традициям празднования Нового года и Рождества. Экспозицию составят поздравительные открытки, елочные игрушки и авторские текстильные куклы. Эти предметы не только хранят в себе историю зимних праздников, но и дают нам представление о быте дореволюционной и советской России.

Полная информация о мероприятиях — в афише.