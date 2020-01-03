Погода в Туле 4 января: мокрый снег, местами гололед

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность, небольшие осадки –снег и мокрый снег (по данным сайта Гидрометцентра – до 1 мм).

Ночью и утром местами туман, в отдельных районах слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -6 до -1 градусов, днем – от -3 до +2 градусов. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.