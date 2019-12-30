Туляк сорвал цепочку с шеи собутыльницы

Ранее судимый злоумышленник был задержан и дал признательные показания.

Сотрудники отдела полиции «Ленинский» устанавливают обстоятельства грабежа. Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, 53-летний ранее судимый мужчина, распивая алкоголь в гостях у своей знакомой, внезапно сорвал с её шеи золотую цепочку с кулоном.

Потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый был задержан и признался в противоправном деянии. Полицейские проводят дальнейшую работу по выяснению деталей случившегося, возбуждено уголовное дело.