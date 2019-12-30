В Новомосковске 8-летний мальчик после ссоры с родителями ушел из дома и пропал

30 декабря вечером в Новомосковске в полицию сообщили о пропаже 8-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок поссорился с родителями и ушел из дома, никто из родственников не знал о его местонахождении. После безуспешных попыток найти мальчика самостоятельно, те обратились к полицейским.

- Незамедлительно информацию о приметах пропавшего получили все наряды полицейских, дежурившие на улицах Новомосковска. Отрабатывались версии как связанные с нахождением мальчика на территории города, так и за его пределами, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Спустя несколько часов после ухода ребенка из дома наряд патрульно-постовой службы обнаружил мальчика в одном из крупных городских магазинов. Беглеца вернули домой.

По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось, угроз здоровью нет. Предположительно, ребенок зашел в магазин, чтобы погреться.