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Тулячка отсудила компенсацию у медиков за смерть бывшего мужа

Тулячка отсудила компенсацию у медиков за смерть бывшего мужа

Иск удовлетворен частично — запрашиваемую женщиной и ее адвокатом сумму снизили в 6 раз.

Тулячка Юлия Лужанская, которая уверена, что ее умерший в 2017 году муж скончался из-за непрофессионализма медиков, отсудила компенсацию. Об этом корреспонденту Myslo сообщила защитник женщины.
 
«Иск удовлетворен частично: в пользу матери умершего взыскали по 150 тысяч рублей с каждой больницы, а в пользу каждого ребенка — по 50 тысяч рублей. Общая взысканная сумма — 500 тысяч рублей», — уточнила адвокат Наталья Котова.
 
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в установленном законом порядке.
 
Напомним, летом 2017 года 41-летний Алексей Лужанский почувствовал себя плохо. С жалобой на сердцебиение и отеки ног он обратился к участковому терапевту в городскую больницу № 2. Тот поставил предварительный диагноз «венозная недостаточность» и направил к хирургу. Последний подтвердил диагноз и назначил лечение.
 
В сентябре пациенту неоднократно вызывали скорую. Сначала медики решили, что у Алексея остеохондроз позвоночника, а потом — что обострение гастрита. Лишь третий фельдшер заметил признаки инфаркта и понял, что нужна срочная госпитализация. Через сутки мужчина умер.
 
 
Из-за трагедии 17-летний парень и 7-летняя дочка остались без любимого отца, а старенькая мать потеряла сына. Юлия Лужанская поделилась с корреспондентом, что смерть Алексея оказала настолько негативное влияние на жизнь его детей, что им потребовалась серьезная медицинская помощь. 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:46 +9
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