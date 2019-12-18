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Тулячка судится с медиками после смерти бывшего мужа

Тулячка судится с медиками после смерти бывшего мужа

Она уверена – мужчина умер из-за того, что врачи не смогли вовремя диагностировать проблему с сердцем.

В Советском районном суде рассматривается иск тулячки Юлии Лужанской. Женщина считает, что ее умерший в 2017 году бывший муж Алексей мог скончаться из-за непрофессионализма врача-терапевта и фельдшеров скорой.

Из-за трагедии 17-летний парень и 7-летняя дочка остались без любимого отца, а старенькая мать потеряла сына. Юлия Лужанская поделилась с корреспондентом, что смерть Алексея оказала настолько негативное влияние на жизнь его детей, что им потребовалась серьезная медицинская помощь.


У Алексея Лужанского остались двое детей. После его смерти они испытали страшное потрясение.

Как рассказала порталу Myslo защитник Наталья Котова, летом 2017 года 41-летний Алексей Лужанский почувствовал себя плохо. С жалобой на сердцебиение и отеки ног он обратился к участковому терапевту в городскую больницу № 2. Тот поставил предварительный диагноз «венозная недостаточность» и направил к хирургу. Последний подтвердил диагноз и назначил лечение.

В сентябре пациенту неоднократно вызывали скорую. Сначала медики решили, что у Алексея остеохондроз позвоночника, а потом — что обострение гастрита. Лишь третий фельдшер заметил признаки инфаркта и понял, что нужна срочная госпитализация. Через сутки мужчина умер.

Защитник Наталья Котова:

- В материалах возбужденного по факту смерти мужчины уголовного дела есть многочисленные документы и заключения экспертов по качеству оказания медицинской помощи. Из них следует, что при оказании медицинской помощи допущен ряд нарушений, в том числе свидетельствующих об отсутствии у пациента необходимого обследования, недостаточно собранном анамнезе заболевания, переоценке мнения фельдшеров и несвоевременном контроле ЭКГ участковым врачом. В совокупности это привело к поздней госпитализации и является достаточным основанием для иска.

В суде представитель город­ской больницы № 2 заявила, что участковый терапевт действовал правильно. 22 июня 2017 года пациент действительно обращался с жалобой на сердцебиение, судороги и отечность нижних конечностей. Но при осмотре участковый врач отметил общее состояние мужчины как удовлетворительное: тоны сердца ясные, данных о сердечной патологии на тот момент не было.

Из документов следует, что после диагноза «венозная недостаточность» Алексею назначили анализы, в том числе биохимию и ЭКГ. Хирург назначил соответствующее лечение.

18 сентября Алексей Лужанский вызвал терапевта на дом. Во время осмотра отеков не наблюдалось, пульс был 80 ударов в минуту, а давление 120/80.

Представитель больницы:

- При пальпации отмечалась болезненность паравертебральных точек грудного отдела позвоночника межлопаточной области. Данные симптомы были характерны для диагноза «остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника».

Симптомы, которые пациент описывал фельдшеру скорой как боли в животе и рвоту, с учетом данных из анамнеза о гастрите, послужили причиной диагноза «обострение гастрита». Алексею Лужанскому предложили госпитализацию, но он от нее отказался. Медики считают, что симптомы и назначенная терапия соответствовали диагнозам.

В свою очередь, врач-терапевт тоже утверждает, что все сделал правильно и отметил, что пациент не жаловался на боли в сердце.

Врач-терапевт:

— Диагноз был предварительным и предполагал, что пациент придет на повторное обследование. Ему были назначены анализы и ЭКГ, которые он сделал. Но на повторный прием не пришел.
По словам Юлии Лужанской, несмотря на развод, она как законный представитель своих детей все же решила обратиться в суд. Общая сумма иска 3 миллиона рублей.

Юлия Лужанская

- Мне больно смотреть на то, что произошло и происходит с нашими детьми. Если суд примет решение в нашу пользу, деньги пойдут сыну, дочке и маме Алексея. Этой публикацией я хочу напомнить людям, что они должны быть внимательнее и требовать от врачей правильного лечения. Ведь мы абсолютно никому не нужны, кроме нас самих и близких — я уже убеждалась в этом на собственном опыте!

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:50 +4
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