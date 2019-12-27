В Тульской области родилась тройня: родители получили сертификат на 7,5 млн рублей

Фото Юлии Леоновой.

Три девочки появились на свет 27 ноября в Тульском областном перинатальном центре. Месяц они находились под контролем специалистов, и 27 декабря наконец состоялась торжественная выписка.

У Марины и Виталия Пимкиных крепкая семья, они вместе уже 20 лет. Вместе росли в деревне Ольхи Плавского района, учились в одной школе и обвенчались в 18 лет. Живут в Плавске.

У Пимкиных уже есть трое детей: Даниил (17 лет), Каролина (9 лет) и Кирилл (8 лет). Даниил осваивает профессию программиста в колледже, Каролина профессионально занимается плаванием и играет в кукольном театре, а Кирилл помогает маме в домашних делах.

Родители несказанно рады появлению дочек. Им уже придумали имена: Ангелина, Алина и Милана.

Марина Пимкина:

– Я чувствую себя хорошо. Девочки родились с весом 2100 г, 1990 г и 1190 г. Но сейчас они уже очень подросли! Мы хотим сказать большое спасибо врачам перинатального центра, они очень помогали нам.

Счастливых родителей поздравили заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова и министр труда и социальной защиты Андрей Филиппов.

Ольга Гремякова передала поздравления от губернатора и вручила семье сертификат на получение единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения за счет средств бюджета Тульской области при рождении трех детей одновременно.

– В соответствии с законодательством Тульской области при многоплодной беременности и рождении троих детей полагается субсидия на улучшение жилищных условий: строительство жилого дома или приобретение жилья. Сумма субсидии складывается из расчета 18 кв. метров на каждого члена семьи и из рыночной стоимости в регионе. В данном случае семья состоит их восьми человек, и сумма субсидии составила порядка 7,5 миллионов рублей, — рассказала Ольга Гремякова.

Родителям также вручили памятные медали с поздравительным адресом главы региона и подарки новорожденным. Напомним, что старт акции «Подарок новорожденному» дал губернатор Алексей Дюмин в 2018 году. В подарок входят предметы, необходимые в первые дни жизни новорожденных: комплект пеленок, боди, подгузники, специальный крем и присыпка, влажные салфетки и др.

Поздравить родителей Марину и Виталия Пимкиных приехала вся их большая семья.

Алёна, родная сестра Марины:

Алена – Никто не ожидал такого. О том, что сестра ждет тройню, я узнала в июне. И, честно говоря, до сих пор еще не до конца поверила. У меня самой три сына, я всегда мечтала о дочке, а тут сестра преподнесла такой подарок: сразу три племянницы! Мы счастливы!

Ирина Жукова, бабушка новорожденных девочек:

Ирина Жукова – Предпосылки к двойням у нас в семье есть: бабушка Марины и папа Виталия двойневые. Но тройни не было никогда! Дочь рассказала мне первой. Позвонила сразу после УЗИ и говорит: «Если ты сейчас стоишь, то лучше сядь!» Я подумала, что-то случилось, а когда узнала про тройню, у меня был шок. Дочь говорила, что испугалась, даже когда врач сказал про двойню, а потом увидел еще и третьего ребенка. Наша семья сразу так выросла! Это волнительно, но это большое счастье.

Каролина, старшая сестра девочек:

Каролина – Я очень ждала сегодняшний день, готовилась. У меня есть два брата, и я всегда мечтала о сестренке. А теперь у меня их три!

Всего в 2019 году в Тульской области родились две тройни, и обе в конце года. Торжественное поздравление второй тройни пройдет в субботу, 28 декабря в Кимовске.