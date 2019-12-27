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В Тульском кремле прошла ёлка для особенных детей

В Тульском кремле прошла ёлка для особенных детей

Организаторами праздника стала общественная организация родителей детей-инвалидов «Мы вместе».

Проект «Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко» проходит в Тульской области уже третий год подряд.

Организаторы этой замечательной акции предложили жителям Тульской области на один день стать волшебниками и сделать подарок для особенного ребенка.

Татьяна Вербицкая, мама особого ребенка, координатор проекта:

Татьяна Вербицкая

– Сегодня у нас итоговое мероприятие проекта «Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко». Мы проводим этот праздник в третий раз, в нем принимают участие дети-инвалиды, а также обычные жители Тулы и области, которые захотели стать волшебниками для этих детей. В музее Тульского кремля собрались 65 ребят от 7 до 14 лет. Мы сделали несколько ёлок, чтобы разделить детей по возрасту, потому что одним интереснее водить хороводы, другие хотят новогоднюю дискотеку. Этой акции быть, жить и развиваться! Добро должно размножаться!

Для детей работали фотозоны, различные мастер-классы, аниматоры. На сцене для гостей праздника пели и танцевали юные артисты, и каждый ребенок получил подарок от своего волшебника и сладкие подарки от спонсоров.

Семья Аникиных приехала на праздник в полном составе: мама Елена, папа Александр, старшая дочь Саша и главный участник мероприятия — 9-летний Ваня.

– Мы уже третий год приезжаем на эту ёлку всей семьей с большим удовольствием, — рассказывает Елена Аникина. — Для нас это очень важно. Мы видим, что люди сейчас готовы принимать деток, которые не такие, как они. Они воспринимают инвалидов как обычных граждан нашего общества, не тычут пальцем, с каждым годом становятся все более толерантными, не пугаются и не шарахаются от детей с особенностями. Ваня не ходит, не видит, не говорит, но он слышит. И на слух он воспринимает этот праздник очень хорошо — музыка, детские голоса, вся эта атмосфера для него безусловно важна. В Новый год я желаю всем огромного здоровья и большого-большого счастья!

Кристина Сухарева выступает на празднике и в качестве организатора, и в качестве мамы ребенка-инвалида. На ёлку она пришла со старшим сыном Владиславом и малышом Димой.

– Эту ёлку мы ждем целый год, это мероприятие важно для всей моей семьи. Для мероприятия я нашла фотографов, аниматоров, общаюсь с волшебниками — работы хватает! Для Влада эта ёлка отличается от обычных ёлок — здесь другая атмосфера, много друзей, он знакомится с новыми людьми, общается с ними. Сегодня своему волшебнику он тоже приготовил подарок.

Людям, без которых этот праздник не состоялся бы, организаторы мероприятия вручили благодарности. Одну из благодарностей получила Галина Ковалева, директор социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних № 1.

– С общественной организацией «Мы вместе» мы готовим этот праздник. Идея акции «Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко» принадлежит им, мы же выступаем партнерами и помощниками. Мы готовим праздник уже с конца лета: продумываем мастер-классы, наши педагоги в ярких костюмах проводят интерактивные занятия с детьми, игры. Очень любим этот праздник!

Пока дети веселились и готовились принимать подарки, волшебники скромно стояли с подарками и ждали приглашения на сцену. Узнать их было очень легко — горящие глаза, специальные бейджи с указанием группы детей, с которой им предстояло выйти на сцену, и нарядные пакеты с подарками в руках.

Екатерина Карпухина:

– Мне всегда нравилась эта акция. В группе «ВКонтакте» «Необыкновенный Новый год» я увидела девочку по имени Ангелина и поняла, что очень хочу её поздравить. Я купила ей куклу, набор лего и шоколадки. Считаю, что к таким мероприятиям нужно привлекать как можно больше людей. Каждый человек может купить ребенку подарок, да и вообще не в подарке дело, а во внимании, заботе и добром, теплом отношении. Надо, чтобы люди друг о друге заботились.

Светлана Богданова (на фото справа):

– Мы пришли поздравить детей с прекрасным праздником. Настоящее волшебство не только получать подарки, но и дарить их. Хочется доставить детям радость. На этой планете все мы – дети, несмотря на то, сколько нам лет — пять, двадцать, тридцать или сорок. Я очень рада быть сегодня на этом празднике. Я поздравляю 8-летнего мальчика Виталия, а моя дочка — девочку Анечку. Мы купили беспроводные наушники и интерактивного дракончика. Такие мероприятия очень важны для объединения людей независимо от того, кто как себя чувствует и кто как выглядит.

В следующем году акция «Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко» продолжится. И ее маленькие участники снова будут ждать своих волшебников. Присоединяйтесь!

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Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко, Фото: 51
Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко, Фото: 52
Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко, Фото: 53
Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко, Фото: 54
Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко, Фото: 55
Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко, Фото: 56
Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко, Фото: 57
Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко, Фото: 58
Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко, Фото: 59
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Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко, Фото: 61
Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко, Фото: 62
Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко, Фото: 63
Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко, Фото: 64
Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко, Фото: 65
Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко, Фото: 66
Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко, Фото: 67
Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко, Фото: 68
Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко, Фото: 69
Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко, Фото: 70
Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко, Фото: 71
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Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко, Фото: 84
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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:54 +2
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