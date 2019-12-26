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В Туле при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок

В Туле при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок

ДТП произошло на ул. Кутузова.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 26 декабря на пересечении ул. Кутузова и ул. Краснодонцев в Туле столкнулись следовавший по маршруту № 18 автобус «Вектор» и легковой автомобиль Chevrolet Cruze.
 
По словам водителя автобуса, легковушка неожиданно для него выехала с ул. Краснодонцев и затем, предположительно, начала поворачивать, либо разворачиваться прямо на ул. Кутузова. Водитель автобуса пытался предотвратить столкновение, но не смог. За рулем Chevrolet  находилась женщина.
 

По предварительной информации, в результате ДТП пострадала пассажирка Chevrolet — несовершеннолетняя девочка, примерно 7−8 лет на вид. Кроме того, медицинская помощь оказывалась пассажирке автобуса.
 
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 
На момент публикации новости в месте автоаварии наблюдалась серьезная пробка.
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В Туле при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок, Фото: 1
В Туле при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок, Фото: 2
В Туле при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок, Фото: 3
В Туле при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок, Фото: 4
В Туле при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок, Фото: 5
В Туле при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок, Фото: 6
В Туле при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок, Фото: 7
В Туле при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок, Фото: 8
В Туле при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок, Фото: 9
В Туле при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок, Фото: 10
В Туле при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок, Фото: 11
В Туле при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок, Фото: 12
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Юлия Королева
сегодня, в 18:47 +4
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