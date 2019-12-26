В Туле при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 26 декабря на пересечении ул. Кутузова и ул. Краснодонцев в Туле столкнулись следовавший по маршруту № 18 автобус «Вектор» и легковой автомобиль Chevrolet Cruze.

По словам водителя автобуса, легковушка неожиданно для него выехала с ул. Краснодонцев и затем, предположительно, начала поворачивать, либо разворачиваться прямо на ул. Кутузова. Водитель автобуса пытался предотвратить столкновение, но не смог. За рулем Chevrolet находилась женщина.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадала пассажирка Chevrolet — несовершеннолетняя девочка, примерно 7−8 лет на вид. Кроме того, медицинская помощь оказывалась пассажирке автобуса.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

На момент публикации новости в месте автоаварии наблюдалась серьезная пробка.