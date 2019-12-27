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В Туле водитель остановился на светофоре и скончался

В Туле водитель остановился на светофоре и скончался

Вместе с ним в этот момент в машине находилась жена.

Как стало известно Myslo, утром 27 декабря на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Дм. Ульянова в Туле скончался водитель легкового автомобиля Mitsubishi.
 
Вместе с ним в салоне в момент трагедии находилась жена. Женщина рассказала сотрудникам скорой и полицейским, что ее муж остановился на запрещающий сигнал светофора и внезапно почувствовал себя плохо. Мужчина умер на глазах у супруги, а прибывшим на место медикам только оставалось зафиксировать его смерть.
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:47 0
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Тула

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