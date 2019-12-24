4000 юных туляков стали участниками «Звездного дозора Богатырского Шлема» в музее оружия

Фото предоставлено пресс-службой Тульского музея оружия.

В предновогодние дни в Зале Славы российского оружия здания-«шлема» проходят масштабные детские театрализованные представления у десятиметровой красавицы-елки.

2020 год юные гости музея встречают вместе со «Звездным дозором Богатырского Шлема» в Тульском музее оружия. По сюжету новогоднего представления мудрый Дед Мороз с командой сильных и бесстрашных отправляется в опасное межпланетное путешествие ради спасения жителей далеких миров. Участники космического странствия погружаются в удивительный и неизведанный мир сказочного интерактивного действа. Все это сопровождается увлекательным фильмом с компьютерной графикой под куполом здания-«шлема» и 3D-анимацией Вселенной, вызывая у ребят живой интерес к тайнам космического пространства и секретам робототехники.

В это году музей оружия проведет рекордное количество новогодних представлений. «Звездный дозор Богатырского Шлема» покажут 30 раз, планируется, что представления посетят 11000 детей. За 5 дней музей успел принять около 4000 мальчишек и девчонок!

Первые два представления, по традиции, были благотворительными. На них были приглашены 500 ребят с ограниченными возможностями здоровья из малообеспеченных семей и социально незащищенных слоев населения. Организаторы постарались создать детям теплую комфортную атмосферу и зарядить их предпраздничным настроением.

Музей оружия в очередной раз поразил зрителей необычным сюжетом интерактивного праздника, акробатическими трюками, театральным фехтованием и эффектными хореографическими номерами. Особенно запомнилось зрителям появление настоящего робота Акинфия и сказочного героя — гигантского робота-Защитника.

Билеты на представление можно приобрести на сайте музея. В качестве дополнительного бонуса все гости праздника смогут бесплатно посетить экспозицию «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности».

Сделать это можно будет до и после театрализованного представления.