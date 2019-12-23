На Красноармейском проспекте в Туле Skoda сбила пешехода

Как сообщает корреспондент Myslo, на Красноармейском проспекте в Туле, между улицами Халтурина и Лейтейзена произошло ДТП – Skoda Octavia сбила пешехода.

По предварительным данным, иномарка двигалась в среднем ряду, когда на проезжую часть внезапно вышел мужчина. Отметим, что на этом участке пешеходный переход отсутствует. Пострадавшего госпитализировали с травмами. Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.