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На Красноармейском проспекте в Туле Skoda сбила пешехода

На Красноармейском проспекте в Туле Skoda сбила пешехода

По предварительным данным, пострадавший пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

Как сообщает корреспондент Myslo, на Красноармейском проспекте в Туле, между улицами Халтурина и Лейтейзена произошло ДТП – Skoda Octavia сбила пешехода.

По предварительным данным, иномарка двигалась в среднем ряду, когда на проезжую часть внезапно вышел мужчина. Отметим, что на этом участке пешеходный переход отсутствует. Пострадавшего госпитализировали с травмами. Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:34 +3
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ТулаКрасноармейский проспект

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