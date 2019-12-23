В Туле поймали прыгающего по машинам мужчину

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Также задержан его «коллега» с ножом, который не подпускал людей к припаркованным автомобилям.

В минувшие выходные на пульт централизованной охраны по Пролетарскому округу Тулы поступило сообщение о необычном происшествии. По припаркованным возле одного из многоэтажных домов машинам прыгал мужчина.

«На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Тульской области. Росгвардейцы задержали мужчину, который находился в неадекватном состоянии и наносил повреждения припаркованным автомобилям. Задержанного гражданина передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.

Помимо этого происшествия в Пролетарском округе зафиксирован еще один случай, связанный с припаркованными машинами. Только в этот раз нарушитель спокойствия был вооружен ножом и не подпускал людей к их автомобилям. Экипаж вневедомственной охраны задержал нетрезвого безработного 33-летнего туляка, а затем передал бригаде скорой психиатрической помощи.