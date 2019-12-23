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В администрации Тулы назначили новых руководителей

В администрации Тулы назначили новых руководителей

Сотрудников представили на городском оперативном совещании.

На городском оперативном совещании глава городской администрации представил новых сотрудников.
 
Главой Управления правовой работы и контроля администрации города назначен Максим Александрович Шишкин. У него высшее юридическое образование, он более 13 лет работал на разных должностях в администрации и правительстве Тульской области.
 
На должность директора МУ «Управление капитального строительства города Тулы» назначен Алексей Бухтияров. У Алексея Александровича высшее профессиональное строительное образование и степень кандидата технических наук.
 
Официально сегодня представили и председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации города Андрея Слепцова.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:43 +2
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