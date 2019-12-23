Туляков приглашают поучаствовать в акции «С Новым годом, донор!»

С 23 по 27 декабря в Тульской области пройдет акция «С Новым годом, донор!». Туляки смогут сдать кровь в филиалах станции переливания крови в Туле, Ефремове и Новомосковске. Каждый участник получит новогодний подарок от пациентов Тульской детской областной клинической больницы.

Мария Феофилова, заместитель главного врача Тульской областной станции переливания крови, рассказала о правилах для доноров:

- Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в т.ч. растительное), шоколад, орехи и финики.

За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.

Также за час до сдачи крови следует воздержаться от курения. Курение не является противопоказанием к донорству, но врачи рекомендуют не курить за час до и после процедуры, т.к. ядовитое воздействие попавшего в кровь никотина опасно для пациентов, особенно для новорожденных, кроме того, это может плохо отразиться на самочувствии донора.

Спать нужно лечь пораньше! Не следует сдавать кровь после ночного дежурства или просто бессонной ночи. Продолжительность сна перед донацией должна быть не менее 8 часов.

Натощак сдавать кровь не нужно! Утром желательно выпить 300−500 мл чистой воды, а через 15−30 мин. — легко позавтракать. Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме бананов.

Донорам при себе необходимо иметь паспорт с регистрацией (либо свидетельство о временной регистрации) в Туле или области.

Всех желающих стать безвозмездными донорами крови ждут по адресам:

Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56 (тел. для справок (487−2) 36−72−89), прием с 8.00 до 12.30.

Тула, ул. Майская, д. 3 (тел. для справок (487−2) 48−21−37, 48−59−85), прием доноров: понедельник — среда с 8:00 до 12:00; четверг, пятница — с 8:00 до 11:20.

Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12А (тел. для справок (487−62) 6−28−67), прием доноров: понедельник, среда, пятница — с 8.00 до 10.30; вторник, четверг — с 8:00 до 12:30.

Ефремов, ул. Дружбы, д. 9Б (тел. для справок (487−41) 5−56−10), прием доноров: понедельник, вторник, четверг — с 8.00 до 12.30; среда и пятница — с 8:00 до 10:30.

Организаторами акции является Тульская областная станция переливания крови совместно с Тульской детской областной клинической больницей.