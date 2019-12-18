Пропавшая в Алексине пенсионерка утонула в реке

В Алексине разыскивали 82-летнюю пенсионерку, которая ушла из дома 13 декабря и пропала. Как стало известно Myslo, 17 декабря женщину обнаружили мертвой.

По нашей информации, ее нашли в реке Ока около деревни Бунырево. По предварительным данным, на теле погибшей следов преступного насилия не обнаружено.

Как рассказали Myslo в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, по данному факту проводится доследственная проверка.