В Алексине пропала 82-летняя пенсионерка

Лидия Панова ушла из дома 13 декабря и не вернулась.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят туляков оказать помощь в поисках 82-летней Лидии Александровны Пановой, которая 13 декабря ушла из дома в микрорайоне Алексин Бор и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, глаза светло-серые, волосы светлые, короткая стрижка. Одежда: предположительно, чёрные болоньевые штаны, чёрная болоньевая куртка без капюшона, коричневая кепка.