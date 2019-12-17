В Алексине пропала 82-летняя пенсионерка
Лидия Панова ушла из дома 13 декабря и не вернулась.
Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят туляков оказать помощь в поисках 82-летней Лидии Александровны Пановой, которая 13 декабря ушла из дома в микрорайоне Алексин Бор и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, глаза светло-серые, волосы светлые, короткая стрижка. Одежда: предположительно, чёрные болоньевые штаны, чёрная болоньевая куртка без капюшона, коричневая кепка.
Если вы видели пропавшую, сообщите по телефонам: 8(953)443-14-80, 8(800)700-54-52 или 112.
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