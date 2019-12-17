В Тульской области за незаконную рубку осины возбуждено уголовное дело

Установлено, что в нарушение установленного порядка вырубки лесных насаждений, в лесном массиве Одоевского лесничества ГУ ТО «Белевское лесничество» неизвестные незаконно вырубили деревья породы осина. Имущественный ущерб оценивается в более чем 18 тысяч рублей.

По постановлению Тульского природоохранного прокурора следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, если эти деяния совершены в значительном размере).

Санкция этой статьи предусматривает следующий виды наказания:

штраф до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 3 лет,

обязательные работы на срок до 480 часов,

исправработы на срок до 2 лет,

принудительные работы на срок до 2 лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев или без такового,

лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев или без такового.

справка

Одоевское лесничество находится в западной части Тульской области на территории Одоевского и Дубенского административных районов.

Общая площадь Одоевского лесничества — 34177 га. Территория разделена на 4 участковых лесничества Гурьевского, Дубенского, Северо-Одоевского и Южно-Одоевского.