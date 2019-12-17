новости
новости
Регистрация
В Туле разыграли медали чемпионата и первенства области по восточному боевому единоборству
Фото Максима Котенева.

В Туле разыграли медали чемпионата и первенства области по восточному боевому единоборству

Смотрите большой фоторепортаж Myslo!

В Туле прошли чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина «сётокан»), посвященные 20-летию Центра традиционного каратэ «Дракон».

250 лучших спортсменов из Тулы, Алексинского, Узловского, Киреевского, Тепло-Огаревского и Плавского районов собрались в УСК «Новое поколение». Состязания проходили в двух программах: сётокан-ката (технические комплексы) и сётокан-кумитэ (поединки).

Чемпионами Тульской области в разделе кумитэ стали Алексей Козырьков и Мария Воронина, а в ката победу одержали Степан Гришин и Анжела Белозор.

В первенстве лидировали Михаил Харламов, Никита Ануфриев, Альбина Кононенко, Ангелина Пашинская, Алена Меркулова, Василиса Коршунова, Василиса Головашкина, Илья Лобанов, Дмитрий Соломатин, Владимир Серегин, Илья Орехов, Владислав Бондарев, Никита Папика, Егор Савкин, Владислав Елисеев, Герман Субботин, Константин Кузнецов, Елизавета Кожурина, Равшан Суворкин, Илья Бардыкин, Никита Ханин, Владислав Смирнов, Илья Джабаров, Вероника Сазонова, Ирина Трофимова.

По итогам соревнований будет сформирована сборная Тульской области на 2020 год.

Спортсменов подготовили Антон Кондратьев, Наталия Богомазова, Максим Авдошин, Анжела Белозор, Мария Воронина, Максим Полохин, Алексей Козырьков, Екатерина Зайцева, Дмитрий Шурыгин, Александр Хорольский.

Это был заключительный старт в данном сезоне, теперь спортсменов ждет выступление на чемпионате и первенстве ЦФО в феврале 2020 года.

Галерея
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 1
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 2
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 3
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 4
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 5
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 6
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 7
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 8
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 9
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 10
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 11
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 12
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 13
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 14
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 15
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 16
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 17
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 18
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 19
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 20
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 21
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 22
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 23
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 24
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 25
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 26
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 27
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 28
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 29
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 30
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 31
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 32
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 33
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 34
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 35
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 36
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 37
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 38
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 39
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 40
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 41
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 42
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 43
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 44
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 45
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 46
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 47
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 48
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 49
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 50
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 51
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 52
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 53
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 54
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 55
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 56
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 57
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 58
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 59
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 60
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 61
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 62
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 63
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 64
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 65
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 66
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 67
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 68
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 69
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 70
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 71
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 72
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 73
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 74
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 75
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 76
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 77
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 78
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 79
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 80
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 81
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 82
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 83
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 84
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 85
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 86
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 87
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 88
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 89
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 90
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 91
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 92
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 93
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 94
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 95
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 96
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 97
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 98
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 99
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 100
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 101
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 102
Чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборств, Фото: 103
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:42 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
каратистывосточное единоборствочемпионатмедали

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

К 2024 году в регион планируется привлечь более 1 трлн рублей инвестиций
К 2024 году в регион планируется привлечь более 1 трлн рублей инвестиций
Житель Узловой проломил стену сарая ради 300 литров домашнего вина
Житель Узловой проломил стену сарая ради 300 литров домашнего вина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.