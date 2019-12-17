В Туле разыграли медали чемпионата и первенства области по восточному боевому единоборству

Фото Максима Котенева.

В Туле прошли чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина «сётокан»), посвященные 20-летию Центра традиционного каратэ «Дракон».

250 лучших спортсменов из Тулы, Алексинского, Узловского, Киреевского, Тепло-Огаревского и Плавского районов собрались в УСК «Новое поколение». Состязания проходили в двух программах: сётокан-ката (технические комплексы) и сётокан-кумитэ (поединки).

Чемпионами Тульской области в разделе кумитэ стали Алексей Козырьков и Мария Воронина, а в ката победу одержали Степан Гришин и Анжела Белозор.

В первенстве лидировали Михаил Харламов, Никита Ануфриев, Альбина Кононенко, Ангелина Пашинская, Алена Меркулова, Василиса Коршунова, Василиса Головашкина, Илья Лобанов, Дмитрий Соломатин, Владимир Серегин, Илья Орехов, Владислав Бондарев, Никита Папика, Егор Савкин, Владислав Елисеев, Герман Субботин, Константин Кузнецов, Елизавета Кожурина, Равшан Суворкин, Илья Бардыкин, Никита Ханин, Владислав Смирнов, Илья Джабаров, Вероника Сазонова, Ирина Трофимова.

По итогам соревнований будет сформирована сборная Тульской области на 2020 год.

Спортсменов подготовили Антон Кондратьев, Наталия Богомазова, Максим Авдошин, Анжела Белозор, Мария Воронина, Максим Полохин, Алексей Козырьков, Екатерина Зайцева, Дмитрий Шурыгин, Александр Хорольский.

Это был заключительный старт в данном сезоне, теперь спортсменов ждет выступление на чемпионате и первенстве ЦФО в феврале 2020 года.