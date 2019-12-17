В Туле во дворе дома грузовик переехал мужчину

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 17 декабря во дворе дома №8 по Красноармейскому проспекту произошло ужасное ДТП.

По имеющейся в настоящий момент информации, водитель грузовой «Газели» сдавал назад, не заметил приблизившегося к нему пожилого мужчину и сбил его.

Медики быстро прибыли на место, но спасти пострадавшего им не удалось — мужчина умер.

По предварительным данным, погибший жил в том же доме, из-за проблем со здоровьем он медленно ходил. Мужчине было 85 лет.

Подробности происшествия уточняются.

Напомним, сегодня утром на улице Металлургов автобус насмерть сбил пенсионерку.