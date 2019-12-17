Тульские тайбоксеры завоевали медали на «Кубке содружества»

В Нижегородской области прошли всероссийские соревнования по тайскому боксу «Кубок содружества». В состязаниях приняли участие около 300 спортсменов из 35 регионов.

Спортсмены из тульской спортшколы олимпийского резерва «Восток» Ульяна Хрисанова и Кирилл Морозов стали победителями, Алина Гиясова, Мурад Гиясов, Фарид Рзаев завоевали серебряные медали, Егор Жевлаков и Мухтадин Махмудов стали бронзовыми призерами.

В общекомандном зачете тайбоксеры Тульской области завоевали третье место. Спортсмены тренируются у Абдула Малаалиева.