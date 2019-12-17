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Тульские тайбоксеры завоевали медали на «Кубке содружества»

Тульские тайбоксеры завоевали медали на «Кубке содружества»

Поздравляем наших ребят!

В Нижегородской области прошли всероссийские соревнования по тайскому боксу «Кубок содружества». В состязаниях приняли участие около 300 спортсменов из 35 регионов.

Спортсмены из тульской спортшколы олимпийского резерва «Восток» Ульяна Хрисанова и Кирилл Морозов стали победителями, Алина Гиясова, Мурад Гиясов, Фарид Рзаев завоевали серебряные медали, Егор Жевлаков и Мухтадин Махмудов стали бронзовыми призерами.

В общекомандном зачете тайбоксеры Тульской области завоевали третье место. Спортсмены тренируются у Абдула Малаалиева.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:43 +1
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