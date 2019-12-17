Из-за коммунальной аварии на ул. Некрасова на нескольких улицах отключили воду

Сегодня, 17 декабря, в Туле на ул. Некрасова, 60 произошла коммунальная авария. Как сообщается на сайте «Тулагорводоканала», в связи с этим с 9.30 и до окончания работ воды не будет по следующим адресам:

ул. Некрасова, 9 (молокозавод), 54,

ул. Ершова, 47 (котельная), 25, 27,

ул. Перекопская, 5, 5-а, 7, 3, 3-а, 1,

ул. Буденного, 94, 116.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.