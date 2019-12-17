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Из-за коммунальной аварии на ул. Некрасова на нескольких улицах отключили воду

Из-за коммунальной аварии на ул. Некрасова на нескольких улицах отключили воду

На месте работают сотрудники «Тулагорводоканала».

Сегодня, 17 декабря, в Туле на ул. Некрасова, 60 произошла коммунальная авария. Как сообщается на сайте «Тулагорводоканала», в связи с этим с 9.30 и до окончания работ воды не будет по следующим адресам:
 
  • ул. Некрасова, 9 (молокозавод), 54,
  • ул. Ершова, 47 (котельная), 25, 27,
  • ул. Перекопская, 5, 5-а, 7, 3, 3-а, 1,
  • ул. Буденного, 94, 116.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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Коммунальная авария на ул. Некрасова, Фото: 1
Коммунальная авария на ул. Некрасова, Фото: 2
Коммунальная авария на ул. Некрасова, Фото: 3
Коммунальная авария на ул. Некрасова, Фото: 4
Коммунальная авария на ул. Некрасова, Фото: 5
Коммунальная авария на ул. Некрасова, Фото: 6
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:00 +5
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