Пьяный вусмерть житель поселка Маклец катался на мотороллере

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В Новомосковске при патрулировании улиц сотрудники ГИБДД обратили внимание на мотороллер, перемещение которого по проезжей части угрожало другим участникам дорожного движения.

За рулем находился 38-летний неработающий житель поселка Маклец. Мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянении. Как уточнили в пресс-службе УМВД России, содержание алкоголя в крови составило 1,42 мг/л. К слову, это примерно бутылка или полторы бутылки водки.

- При дальнейшей проверке полицейские выяснили, что прежде мужчина уже подвергался уголовному наказанию за аналогичное правонарушение. При повторном нарушении закона предполагается уже уголовная ответственность. В отделе МВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ, - отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции напоминают, что максимальное уголовное наказание, предусмотренное в случае повторного управления транспортом в состоянии опьянения, составляет лишение свободы на срок до 2 лет.