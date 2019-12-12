Одна против всех: почему тулячка должна погасить долги за квартиру?
Женщина уверена: плата за содержание жилья завышена, с ней согласны еще несколько человек. Они несколько лет не платили, пока на неплательщиков не подали в суд.
«Нам выставляют счет каждый месяц за содержание жилья, но почему мы сами при этом убираем подъезды и прилегающую территорию? Я поэтому и не плачу. Зачем платить, если все равно ничего не делается?» Так обозначила проблемы своего дома №89 по ул. Трудовой в поселке Товарковский местная жительница и пригласила корреспондентов Myslo помочь решить проблему.
Тому, как выглядит двор и два подъезда этого дома, позавидует половина жителей Тулы. Пластиковые окна, светодиодные лампы, реагирующие на движение, стены блестят свежей краской, во дворе новая детская площадка и ровный асфальт… Все это сделано спустя четыре года с момента перехода дома на непосредственное управление – создания товарищества собственников недвижимости «Труд». Не помешало выполнению работ даже наличие должников, которые отказываются платить за содержание жилья уже несколько лет.
Галина Улитина
– Я пенсионерка и почему-то должна ехать за 15 километров в Богородицк, чтобы заплатить за квартиру! Что это за издевательство? Я просила, чтобы с почтой заключили договор. Тогда бы каждый месяц платила, а так раз в два месяца только езжу в банк и вношу плату. Или предлагают деньги отдавать соседке, но что это такое – на руки отдавать?
Долг Галины Улитиной скопился не только из-за отсутствия под боком платежного пункта, но и из-за несогласия с размером платы и входящих в нее услуг.
– Капитальный ремонт дома выполнялся за счет средств, которые мы платим на него. И я в том числе. А текущее содержание жилья, я считаю, должно быть дешевле: уборщицы нет, дворника и электрика тоже. Так почему мы должны платить столько же, сколько и управляющей компании? – спрашивает Галина Улитина.
И пенсионерка не платила с 2016 года, то есть с момента создания в доме ТСН «Труд». А вместе с ней еще несколько человек. Но жильцы остальных квартир платят и уверены, что лучшего председателя им не найти.
Светлана Чернова, секретарь ТСН «Труд»:
Светлана Чернова
– Посмотрите, какой у нас подъезд! Два месяца назад закончился ремонт. Мы за неделю крышу перекрыли, потому что она постоянно протекала. Освещение на улице сделали. Если б мы платили меньше, разве смогли бы все это сделать? В нашем доме 40 квартир, много пенсионеров, у которых льготы на коммуналку и плату за капремонт. Нам бы просто не хватило денег. Соседний дом просится войти в наше ТСН, но нам бы пока со своими проблемами разобраться.
Непосредственное управление многоквартирным домом, с одной стороны, задача нелегкая: ответственность за свой дом несут сами жители, а не управляющая компания. Но с другой – у такой формы управления много плюсов: жители решают, какие работы нужны, а какие нет, сами нанимают подрядчиков и спрашивают с них.
– Мы еще в самом начале решили, что не будем нанимать уборщицу и дворника. А зачем они нам? Платить из собираемых денег им зарплату? Мы лучше эти деньги на что-нибудь полезное потратим, а полы в подъезде и двор сами уберем, всегда же так и было, – поясняет Светлана Федоровна. – У нас ни председатель, ни члены правления не получают зарплату. На зарплате один человек у нас – нанятый бухгалтер.
– Тариф на содержание жилья мы установили равный тому, по которому администрация района выставляет муниципальные и «бесхозные» дома на аукционы для определения управляющей компании. Это 11 рублей с копейками, а мы округлили его до 12 рублей за квадратный метр, – пояснил председатель ТСН «Труд» Никита Матюхин. – И жители согласились с этим. Только Галина Улитина и еще несколько человек высказываются против. Она по этому поводу жаловалась в прокуратуру. Ведомство проверяло ТСН, но нарушений не нашло.
Законен в том числе и способ платы за коммунальные услуги. Жители решили не заключать договор с «Почтой России», чтобы сэкономить деньги.
– Почта берет по 80 рублей с одной квитанции, а если платить через банк, в котором у нашего ТСН открыт счет, то комиссия составит всего 5 рублей, – рассказывает Никита Матюхин. – Те, кому неудобно ездить в Богородицк, могут самостоятельно перевести деньги онлайн или под роспись отдавать деньги кассиру. Она раз в месяц собирает с жителей деньги и едет в банк оплачивать за них коммуналку, а потом привозит всем чеки. Большинство жителей это устраивает.
Капитальный ремонт закончился, но планы по благоустройству у ТСН еще остались: отмостку возле дома сделать, детскую площадку улучшить.
– Когда все это сделаем, то можно будет говорить о снижении тарифа. А пока большинство жителей понимают, почему у нас именно такой тариф и на какие цели тратятся деньги, – заключил председатель ТСН.
Таким образом, хотите единолично решать, сколько денег тратить на содержание дома, что ремонтировать и когда, – переезжайте в частное жилье. В многоквартирном же доме все вопросы решает большинство жителей.
- дату и время проведения проверки;
- состав комиссии;
- выявленные нарушения;
- инструменты, с помощью которых вы выявили эти нарушения;
- описание нарушения и его последствий, которые воспринимаются через органы чувств.
Если же во время проверки всем стало очевидно, что нарушения нет и не было, это всё равно нужно зафиксировать в акте, чтобы дело было доведено до логического завершения.
Если в процессе проверки относительно существования нарушений возник спор, то любая из сторон вправе инициировать производство экспертизы.
Акт проверки составляют в стольких экземплярах, сколько существует заинтересованных лиц (то есть по числу участников проверки). Каждый из них (или их представитель) подписывает этот документ, один экземпляр остается у собственников помещений, еще один обязательно передается той компании, что выполнила некачественную услугу, остальные берут себе представители прочих компаний и организаций, участвовавших в проверке.
Если кто-то из участников проверки отказывается подписать акт, вместо него подписи ставят как минимум двое незаинтересованных лиц.
После того как акт составлен и подписан, жильцы дома могут направить его с письменным заявлением о перерасчете (возврате) платы за содержание жилья в управляющую организацию, которая выполнила свою работу некачественно.
В заявлении должны быть ваши четкие, конкретные требования и ссылка, на каком основании вы их предъявляете.