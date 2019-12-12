Одна против всех: почему тулячка должна погасить долги за квартиру?

Женщина уверена: плата за содержание жилья завышена, с ней согласны еще несколько человек. Они несколько лет не платили, пока на неплательщиков не подали в суд.

«Нам выставляют счет каждый месяц за содержание жилья, но почему мы сами при этом убираем подъезды и прилегающую территорию? Я поэтому и не плачу. Зачем платить, если все равно ничего не делается?» Так обозначила проблемы своего дома №89 по ул. Трудовой в поселке Товарковский местная жительница и пригласила корреспондентов Myslo помочь решить проблему.

Тому, как выглядит двор и два подъезда этого дома, позавидует половина жителей Тулы. Пластиковые окна, светодиодные лампы, реагирующие на движение, стены блестят свежей краской, во дворе новая детская площадка и ровный асфальт… Все это сделано спустя четыре года с момента перехода дома на непосредственное управление – создания товарищества собственников недвижимости «Труд». Не помешало выполнению работ даже наличие должников, которые отказываются платить за содержание жилья уже несколько лет.

Галина Улитина – Я пенсионерка и почему-то должна ехать за 15 километров в Богородицк, чтобы заплатить за квартиру! Что это за издевательство? Я просила, чтобы с почтой заключили договор. Тогда бы каждый месяц платила, а так раз в два месяца только езжу в банк и вношу плату. Или предлагают деньги отдавать соседке, но что это такое – на руки отдавать?

Долг Галины Улитиной скопился не только из-за отсутствия под боком платежного пункта, но и из-за несогласия с размером платы и входящих в нее услуг.

– Капитальный ремонт дома выполнялся за счет средств, которые мы платим на него. И я в том числе. А текущее содержание жилья, я считаю, должно быть дешевле: уборщицы нет, дворника и электрика тоже. Так почему мы должны платить столько же, сколько и управляющей компании? – спрашивает Галина Улитина.

И пенсионерка не платила с 2016 года, то есть с момента создания в доме ТСН «Труд». А вместе с ней еще несколько человек. Но жильцы остальных квартир платят и уверены, что лучшего председателя им не найти.

Светлана Чернова, секретарь ТСН «Труд»:

Светлана Чернова – Посмотрите, какой у нас подъезд! Два месяца назад закончился ремонт. Мы за неделю крышу перекрыли, потому что она постоянно протекала. Освещение на улице сделали. Если б мы платили меньше, разве смогли бы все это сделать? В нашем доме 40 квартир, много пенсионеров, у которых льготы на коммуналку и плату за капремонт. Нам бы просто не хватило денег. Соседний дом просится войти в наше ТСН, но нам бы пока со своими проблемами разобраться.

Непосредственное управление многоквартирным домом, с одной стороны, задача нелегкая: ответственность за свой дом несут сами жители, а не управляющая компания. Но с другой – у такой формы управления много плюсов: жители решают, какие работы нужны, а какие нет, сами нанимают подрядчиков и спрашивают с них.

– Мы еще в самом начале решили, что не будем нанимать уборщицу и дворника. А зачем они нам? Платить из собираемых денег им зарплату? Мы лучше эти деньги на что-нибудь полезное потратим, а полы в подъезде и двор сами уберем, всегда же так и было, – поясняет Светлана Федоровна. – У нас ни председатель, ни члены правления не получают зарплату. На зарплате один человек у нас – нанятый бухгалтер.

– Тариф на содержание жилья мы установили равный тому, по которому администрация района выставляет муниципальные и «бесхозные» дома на аукционы для определения управляющей компании. Это 11 рублей с копейками, а мы округлили его до 12 рублей за квадратный метр, – пояснил председатель ТСН «Труд» Никита Матюхин. – И жители согласились с этим. Только Галина Улитина и еще несколько человек высказываются против. Она по этому поводу жаловалась в прокуратуру. Ведомство проверяло ТСН, но нарушений не нашло.

Законен в том числе и способ платы за коммунальные услуги. Жители решили не заключать договор с «Почтой России», чтобы сэкономить деньги.

– Почта берет по 80 рублей с одной квитанции, а если платить через банк, в котором у нашего ТСН открыт счет, то комиссия составит всего 5 рублей, – рассказывает Никита Матюхин. – Те, кому неудобно ездить в Богородицк, могут самостоятельно перевести деньги онлайн или под роспись отдавать деньги кассиру. Она раз в месяц собирает с жителей деньги и едет в банк оплачивать за них коммуналку, а потом привозит всем чеки. Большинство жителей это устраивает.

Капитальный ремонт закончился, но планы по благоустройству у ТСН еще остались: отмостку возле дома сделать, детскую площадку улучшить.

– Когда все это сделаем, то можно будет говорить о снижении тарифа. А пока большинство жителей понимают, почему у нас именно такой тариф и на какие цели тратятся деньги, – заключил председатель ТСН.

Таким образом, хотите единолично решать, сколько денег тратить на содержание дома, что ремонтировать и когда, – переезжайте в частное жилье. В многоквартирном же доме все вопросы решает большинство жителей.

Кстати

Как составить акт невыполненных работ УК, ТСН или ТСЖ?

Вы имеете полное право составить акт без них. Акт подписывается как минимум двумя незаинтересованными лицами и председателем совета многоквартирного дома. Что нужно указать в акте:

дату и время проведения проверки;

состав комиссии;

выявленные нарушения;

инструменты, с помощью которых вы выявили эти нарушения;

описание нарушения и его последствий, которые воспринимаются через органы чувств.

Если же во время проверки всем стало очевидно, что нарушения нет и не было, это всё равно нужно зафиксировать в акте, чтобы дело было доведено до логического завершения.

Если в процессе проверки относительно существования нарушений возник спор, то любая из сторон вправе инициировать производство экспертизы.

Акт проверки составляют в стольких экземплярах, сколько существует заинтересованных лиц (то есть по числу участников проверки). Каждый из них (или их представитель) подписывает этот документ, один экземпляр остается у собственников помещений, еще один обязательно передается той компании, что выполнила некачественную услугу, остальные берут себе представители прочих компаний и организаций, участвовавших в проверке.

Если кто-то из участников проверки отказывается подписать акт, вместо него подписи ставят как минимум двое незаинтересованных лиц.

После того как акт составлен и подписан, жильцы дома могут направить его с письменным заявлением о перерасчете (возврате) платы за содержание жилья в управляющую организацию, которая выполнила свою работу некачественно.