В Тульской области три месяца ищут пропавших влюбленных

Жители кимовской деревни Татинки пропали 11 сентября 2019 года, и до сих пор о них ничего не известно.

В Тульской области разыскивают пропавших 17-летнюю Анастасию Степанову и 19-летнего Максима Минакова. Об их местонахождении ничего неизвестно с 11 сентября 2019 года. Парень и девушка — жители деревни Татинки Кимовского района.

По нашей информации, пропавшие могут находиться вместе.

Приметы Анастасии: рост 170 см, нормального телосложения, глаза зеленые, волосы русые, длинные.

Была одета: белая футболка с рисунком, кардиган бежевого цвета, светлые джинсы, красные кроссовки.

Приметы Максима: худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка.

Если что-либо известно о местонахождении пропавших, звоните по телефонам 8 (800) 700-54-52 (горячая линия поискового отряда «Лиза Алерт») или в полицию — 02; 102.