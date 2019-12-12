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Авария в Тульской областной больнице: работа реанимации и оперблока не прерывалась
Фото ГУЗ ТО ТОКБ.

Авария в Тульской областной больнице: работа реанимации и оперблока не прерывалась

В Тульской областной клинической больнице прокомментировали происшествие.

«В Тульской областной клинической больнице 12 декабря 2019 года в 10.40 произошло отключение света из-за повреждения кабеля городских электросетей. Система энергоснабжения больницы была переведена на резервные источники питания. Таким образом энергообеспечение отделения реанимации, палат интенсивной терапии, операционного блока и других жизненно важных отделений больницы не прерывалось.
Полностью энергоснабжение больницы было восстановлено в 11.45».

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:04 +6
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