Авария в Тульской областной больнице: работа реанимации и оперблока не прерывалась

Фото ГУЗ ТО ТОКБ.

«В Тульской областной клинической больнице 12 декабря 2019 года в 10.40 произошло отключение света из-за повреждения кабеля городских электросетей. Система энергоснабжения больницы была переведена на резервные источники питания. Таким образом энергообеспечение отделения реанимации, палат интенсивной терапии, операционного блока и других жизненно важных отделений больницы не прерывалось.

Полностью энергоснабжение больницы было восстановлено в 11.45».