Туляка госпитализировали после падения с крыши автомобиля
Пострадавший получил серьезные травмы во время ремонта автомобиля.
Как стало известно Myslo, минувшей ночью в Алексинскую районную больницу госпитализировали 32-летнего жителя Заокского района.
Медики диагностировали у мужчины переломы двух позвонков, ребра и закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга.
По словам пострадавшего, он получил повреждения при падении с крыши своего автомобиля УАЗ. Несчастный случай произошел в момент ремонта тента.
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