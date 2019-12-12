Туляка госпитализировали после падения с крыши автомобиля

Пострадавший получил серьезные травмы во время ремонта автомобиля.

Как стало известно Myslo, минувшей ночью в Алексинскую районную больницу госпитализировали 32-летнего жителя Заокского района.

Медики диагностировали у мужчины переломы двух позвонков, ребра и закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга.

По словам пострадавшего, он получил повреждения при падении с крыши своего автомобиля УАЗ. Несчастный случай произошел в момент ремонта тента.