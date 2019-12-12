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Туляка госпитализировали после падения с крыши автомобиля

Туляка госпитализировали после падения с крыши автомобиля

Пострадавший получил серьезные травмы во время ремонта автомобиля.

Как стало известно Myslo, минувшей ночью в Алексинскую районную больницу госпитализировали 32-летнего жителя Заокского района.
 
Медики диагностировали у мужчины переломы двух позвонков, ребра и закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга.
 
По словам пострадавшего, он получил повреждения при падении с крыши своего автомобиля УАЗ. Несчастный случай произошел в момент ремонта тента.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:01 +3
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Место
Тульская областьЗаокский районАлексин

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