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В центре Тулы Nissan Almera въехал в дерево: пострадали четверо
Фото очевидца

В центре Тулы Nissan Almera въехал в дерево: пострадали четверо

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

На пересечении улиц Каминского и Тургеневской в Туле произошло ДТП – как сообщают очевидцы, водитель Nissan Almera не справился с управлением и врезался в дерево. Кроме того, по предварительной информации, повреждения получила припаркованная на краю проезжей части другая машина.

Пострадали четверо – двое молодых людей и две девушки. Всем пострадавшим около 20 лет, они порезались разбившимся стеклом. Окончательную причину и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:32 +1
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