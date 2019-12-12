В центре Тулы Nissan Almera въехал в дерево: пострадали четверо

Фото очевидца

На пересечении улиц Каминского и Тургеневской в Туле произошло ДТП – как сообщают очевидцы, водитель Nissan Almera не справился с управлением и врезался в дерево. Кроме того, по предварительной информации, повреждения получила припаркованная на краю проезжей части другая машина.

Пострадали четверо – двое молодых людей и две девушки. Всем пострадавшим около 20 лет, они порезались разбившимся стеклом. Окончательную причину и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.