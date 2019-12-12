новости
новости
Регистрация
Тульская администрация проверила расположение бетонных полусфер
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульская администрация проверила расположение бетонных полусфер

По поручению главы администрации Дмитрия Миляева состоялся объезд улично-дорожной сети города.

Сотрудники администрации проехали по магистральным и второстепенным улицам Тулы. Инспектировали работы по уборке проезжих частей, тротуаров, общественных пространств, по уборке летучего мусора и веток. 

Отдельное внимание уделялось расположению полусфер и ограничительных столбиков на тротуарах рядом с пешеходными переходами. Поручено скорректировать их расположение для удобства работы спецтехники.

Полусферы будут перенесены на нескольких перекрестах ул. Оборонной, на пересечении улиц Староникитской и Советской, проспекта Ленина и улиц Шевченко и Первомайской, а также на перекрёстках улиц Николая Руднева и Циолковского, Демидовской и Литейной.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:35 0
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыобъезд Тулыработа спецтехникибетонные полусферы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Напротив церкви на ул. Мосина влетела в дерево легковушка
Напротив церкви на ул. Мосина влетела в дерево легковушка
В центре Тулы Nissan Almera въехал в дерево: пострадали четверо
В центре Тулы Nissan Almera въехал в дерево: пострадали четверо
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.