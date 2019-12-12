Фото: пресс-служба администрации Тулы
Тульская администрация проверила расположение бетонных полусфер
По поручению главы администрации Дмитрия Миляева состоялся объезд улично-дорожной сети города.
Сотрудники администрации проехали по магистральным и второстепенным улицам Тулы. Инспектировали работы по уборке проезжих частей, тротуаров, общественных пространств, по уборке летучего мусора и веток.
Отдельное внимание уделялось расположению полусфер и ограничительных столбиков на тротуарах рядом с пешеходными переходами. Поручено скорректировать их расположение для удобства работы спецтехники.
Полусферы будут перенесены на нескольких перекрестах ул. Оборонной, на пересечении улиц Староникитской и Советской, проспекта Ленина и улиц Шевченко и Первомайской, а также на перекрёстках улиц Николая Руднева и Циолковского, Демидовской и Литейной.
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