Тульский фильм «В поисках Валентины Абрамовой» – победитель зрительского голосования «Артдокфеста»

«АртдокСеть» - второй по статусу конкурс фестиваля, в котором победителей выбирает как профессиональное жюри, так и зрители.

Накануне, 11 декабря, завершилось зрительское голосование в конкурсе «Артдоксеть», проводимое ежегодно в группе «Артдокфест» в фейсбуке. На момент окончания голосования в нем принял участие 1881 человек.

Больше всего голосов – 466 голосов – отдано фильму «В поисках Валентины Абрамовой» тульского режиссера Валерия Отставных и оператора Алексея Зотова. Всего на конкурс был прислан 21 фильм.

Сегодня в Москве состоится торжественная церемония закрытия «Артдокфеста-2019», на которой будут награждены лауреаты фестиваля.

Напомним, премьера социального хоррора «В поисках Валентины Абрамовой», основанного на реальных событиях, в Туле состоялась 23 ноября в культурном центре «Типография». После просмотра зрители смогли обсудить с авторами фильм. Подробнее о том, что говорили туляки можно почитать здесь.