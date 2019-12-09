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В Щекино при получении взятки в 150 тысяч рублей задержали налогового инспектора
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В Щекино при получении взятки в 150 тысяч рублей задержали налогового инспектора

За эту сумму инспектор обещал поспособствовать предпринимателю в снижении налоговой задолженности.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России № 5 по Тульской области. Он подозревается в получении взятки за незаконные действия.

По данным пресс-службы ведомства, инспектор получил от индивидуального предпринимателя из Щекинского района 150 тысяч рублей за содействие в снижении суммы налоговой задолженности. Преступные действия пресечены сотрудниками регионального УФСБ России и отдела собственной безопасности УФНС России по Тульской области. Ведётся следствие.

 

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:33 +2
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