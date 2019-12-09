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Где в Туле не будет электричества 10 декабря

Где в Туле не будет электричества 10 декабря

Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.

Во вторник энергетики обесточат следующие дома:

  • ул. Демидовская плотина, 2, 4, 6,
  • ул. К. Маркса, 5, 2-а, 3-б, 3-а, 5-а, 1,
  • ул. Октябрьская, 62,
  • ул. Гастелло, 1-б, 1-в, 3-а, 3-39 (нечётн.), 8-а, 8-32 (чётн.), 40,
  • ул. Панфиловцев, 50-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
  • ул. Добролюбова, 1-31 (нечётн.), 2-30 (чётн.), 40,
  • ул. Можайского, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
  • ул. Яблочкова, 38-56 (чётн.),
  • ул. Глухополянская, 4, 6,
  • ул. Бородина, 2, 4, 6, 4-а, 20-40 (чётн.), 11-25 (нечётн.),
  • ул. Краснодонцев, 1, 14-38 (чётн.), 24-а, 28-а, 28-б, 25-а, 13-37 (нечётн.),
  • пер. Краснодонцев, 10, 12,
  • ул. Осипенко, 13, 14,
  • ул. Крылова, 2-26 (чётн.), 5-25 (нечётн.),
  • ул. Поленова, 3-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 35, 34,
  • ул. Нестерова, 30-42 (чётн.), 39-45 (нечётн.), 27,
  • ул. Металлистов, 19, 21, 23-а, 13, 15, 17, 1, 3, 18, 20, 14, 16, 8-а, 2-б, 5, 7, 9, 11, 16, 14-в, 8, 25, 4, 2, 6-а,
  • ул. Советская, 3,
  • ул. М. Тореза, 14-в, 14-а,
  • ул. Первомайская, 5,
  • ул. Жаворонкова, 1,
  • пр-т Ленина, 52, 52-б, 54, 67,
  • ул. Л. Толстого, 83, 85 к., 87,
  • ул. Ф. Энгельса, 99, 101, 103,
  • ул. Жореса, 2-20 (чётн.), 321 (нечётн.),
  • ул. 2-я Хомутовка, 7-31 (нечётн.), 12-26 (чётн.), 23-в, 23-а, 23-б, 25-а, 25-б, 25-в,
  • ул. Томпа, 2-26 (чётн.), 3-35 (нечётн.),
  • ул. 1-я Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.),
  • ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
  • ул. 5-я Криволученская, 2-12, 22-28 (чётн.),
  • ул. 3-я Криволученская, 33,
  • ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
  • ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-б, 106-132 (чётн.),
  • ул. Н. Островского, 62,
  • пос. Октябрьский: 10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,
  • 12-й пр-д, 61,
  • 25-й пр-д, 17-49 (нечётн.),
  • 31-й пр-д, 2-48 (чётн.),
  • Мясново: ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32,
  • ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4,
  • ул. Н. Краснослободская, 10-26 (чётн.), 10-а, 25, 27,
  • п. Матвеевские дачи, 34, 39, 38, 46, 48-а, 49, 50, 51, 52, 44, 48,
  • п. Победы: ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8,
  • ул. Октябрьская, 3, 5, 4, 8, 9, 1, 6,
  • ул. Володарского, 5, 7, 9, 24.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:52 +2
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