Погода в Туле 10 декабря: дождь со снегом и ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе сохранится облачность с прояснениями.

Местами дождь со снегом (до 1 мм за сутки), на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный, до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -3 до +2, днём – от -1 до +4. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.