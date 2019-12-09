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Погода в Туле 10 декабря: дождь со снегом и ветер

Погода в Туле 10 декабря: дождь со снегом и ветер

Синоптики обещают до +4 градусов и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе сохранится облачность с прояснениями.

Местами дождь со снегом (до 1 мм за сутки), на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный, до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -3 до +2, днём – от -1 до +4. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +3
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