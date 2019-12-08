На трассе М-2 в страшном ДТП погиб мужчина

Фото Александра М.

Страшное ДТП случилось сегодня, 8 декабря, на трассе М-2 «Крым» в Заокском районе: автомобиль Kia Sportage врезался в металлический отбойник. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец.

По предварительным данным, от полученных травм на месте происшествия скончался мужчина. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

По одной из версий, причиной ДТП могло стать то, что водитель потерял управление автомобилем на скользкой дороге.

- На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются причины случившегося, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.