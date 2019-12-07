За сутки туляки отдали мошенникам 300 тысяч рублей

Злоумышленники под различными предлогами с использованием средств связи выясняют у своих жертв данные о банковских картах, а затем похищают с них деньги. В общей сложности потерпевшие лишились более 300 тысяч рублей.

Управление МВД по Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества. Сотрудники полиции обращают внимание на то, что банковским работникам запрещено выяснять реквизиты карт у населения. И тем более такое невозможно при телефонном разговоре.

Полиция просит граждан помнить, что собеседник, даже если он представился работником банка, никогда не затребует реквизитов карты. Такие действия может осуществить только мошенник. Поэтому важно не выполнять его требования, несмотря на сообщения о якобы блокировке карты или счёта, либо работ по недопущению несанкционированного списания денег, а перезвонить на горячую линию банка по номеру, указанному на карте.

Нужно помнить, что только звонок на горячую линию банка или обращение в банковское отделение является гарантией защиты от действий мошенников.