В Тулу приедет всероссийская экспедиция доноров костного мозга

Это просветительский проект Русфонда и бюллетеня Кровь5, цель которого – популяризировать идею донорства костного мозга как новой жизненной стратегии: каждый может изменить себя, страну и мир, приняв решение спасти жизнь незнакомому человеку. Экспедиция «Совпадение» проводится Русфондом и проектом Кровь5 при поддержке Фонда президентских грантов и Общественной палаты.

Мероприятия экспедиции пройдут в городе в понедельник 9 декабря.

Главное культурное событие экспедиции состоится в культурном центре «Типография».

Здесь в 19:00 для посетителей откроется инсталляция «Страх перед донорством костного мозга».

Ее открытие сопроводит лекция и открытое интервью «Один к двум. Реальный донор костного мозга». Журналисты Сергей Мостовщиков и Алексей Яблоков зададут свои вопросы Константину Рогатнёву, который стал донором костного мозга совсем недавно – в ноябре этого года.

Также, в рамках акции «Туляки творят кровь» жители города смогут бесплатно сдать кровь на генетический анализ для их включения в регистр потенциальных доноров костного мозга во всех тульских лабораториях «Инвитро». В компании уточнили, что возможность бесплатно сдать кровь на типирование на данный момент не ограничивается какими-либо сроками – акция проводится бессрочно.

Тула станет заключительным городом первого этапа экспедиции, который проходит по ЦФО. Уже после Нового года экспедиция доноров костного мозга «Совпадение» продолжится в Южном федеральном округе.

Об экспедиции доноров костного мозга «Совпадение»

Старт экспедиции доноров костного мозга «Совпадение» был дан 6 ноября 2019 года в Общественной палате РФ подписанием меморандума «О совпадении интересов Благотворительного фонда Русфонд, Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и Общественной палаты в вопросах донорства костного мозга».

Результатом экспедиции должно стать увеличение базы Национального регистра доноров костного мозга им. Васи Перевощикова на 20 тыс. добровольцев. Русфонд возьмет на себя расходы по проведению анализа крови, который позволит определить фенотип донора для включения его в базу Национального регистра.

Участники экспедиции в течение года собираются объехать около сотни городов и сел в пяти федеральных округах (Центральном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском), лично встретиться с тысячами россиян, чтобы рассказать о феномене донорства костного мозга и помочь добровольцам вступить в Национальный регистр. Формат автобусной экспедиции позволит впервые рассказать о донорстве жителям тех населенных пунктов, доступ к которым другими видами транспорта затруднен из-за их отдаленности.

В команду экспедиции вошли профессиональные рекрутеры-лекторы, которые в своих выступлениях разъяснят все аспекты феномена донорства костного мозга. Они выступят перед самыми разными людьми: студентами, работниками предприятий, родителями, спортсменами, артистами, военнослужащими.

О донорстве костного мозга

Пересадка донорского костного мозга (кроветворных стволовых клеток) — часто единственный шанс на спасение для больного раком крови. Однако донор и реципиент должны подойти друг другу по так называемому фактору тканевой совместимости. Шанс на совпадение ­– 1 из 10 000 случаев. Вот почему в каждой стране есть свой регистр потенциальных доноров костного мозга. Чем больше в нем людей, тем больше шансов на совпадение у каждого больного. В России созданием и развитием Национального регистра доноров костного мозга им. Васи Перевощикова занимается крупнейший благотворительный фонд Русфонд. Несмотря на значительное увеличение донорской базы (сегодня в различных регистрах России содержатся данные о фенотипах более 100 тыс. человек), чтобы хотя бы частично покрыть реальную потребность в пересадках костного мозга в России, в Регистр надо привлечь еще сотни тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 45 лет.