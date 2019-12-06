Гибель мужчины после падения крана в Туле: возбуждено уголовное дело

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Спецтехника была установлена на месте проведения работ с нарушением требований безопасности.

После гибели водителя грузовика после падения на него многотонного строительного крана, сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, 3 декабря на улице Пузакова при разгрузке бетонных плит произошло обрушение стрелы автокрана, принадлежащего ООО «Внешстройцентр». Кран рухнул на кабину грузового автомобиля, в котором находился водитель. От полученных травм он скончался на месте.

Кран был установлен на месте проведения работ с нарушением регламентированных норм и правил. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, в ходе следствия будут установлены лица, ответственные за соблюдения правил безопасности при ведении работ.