новости
новости
Регистрация
Гибель мужчины после падения крана в Туле: возбуждено уголовное дело
Фото из архива MySlo

Гибель мужчины после падения крана в Туле: возбуждено уголовное дело

Спецтехника была установлена на месте проведения работ с нарушением требований безопасности.

После гибели водителя грузовика после падения на него многотонного строительного крана, сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». 

Напомним, 3 декабря на улице Пузакова при разгрузке бетонных плит произошло обрушение стрелы автокрана, принадлежащего  ООО «Внешстройцентр». Кран рухнул на кабину грузового автомобиля, в котором находился водитель. От полученных травм он скончался на месте.

Кран был установлен на месте проведения работ с нарушением регламентированных норм и правил. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, в ходе следствия будут установлены лица, ответственные за соблюдения правил безопасности при ведении работ.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:43 +1
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениеСУ СК России по Тульской областипогиб водительупал кран
Место
Тулаулица Пузакова

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские музеи номинированы на престижную европейскую премию
Тульские музеи номинированы на престижную европейскую премию
Тульскую семью Дорофеевых поздравили с 60-летием совместной жизни
Тульскую семью Дорофеевых поздравили с 60-летием совместной жизни
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.