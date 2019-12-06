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Тульские музеи номинированы на престижную европейскую премию

Тульские музеи номинированы на престижную европейскую премию

Весной 2020 года музей-заповедник «Куликово поле» и Музей оружия представят свои проекты на конференции в Уэльсе.

Тульский государственный музей оружия номинирован на премию «Европейский музей года 2020». Эта награда является самой престижной в Европе в музейной сфере. Европейским музеем года может стать вновь созданный музей, открывшийся не ранее трех лет назад, или же существенно модернизировавший свои экспозиции.

Тульский музей оружия подал заявку на участие в конкурсе в связи с открытием постоянной суперсовременной мультимедийной интерактивной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности».

Музей-заповедник «Куликово поле» второй раз участвует в международном конкурсе. И оба раза поводом стало создание новых экспозиций, посвященных Куликовской битве.

Всего на премию номинировано 60 музеев, шесть из них находятся в России. Весной 2020 года участники представят свои проекты на ежегодной конференции Европейского музейного форума в столице Уэльса Кардиффе. Победители будут объявлены 2 мая.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:17 +1
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