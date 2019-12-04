В страшном ДТП под Тулой погибли два человека

Утром 4 декабря на 14 км автодороги «Тула — Новомосковск» (неподалеку от Сергиевского) произошло серьезное ДТП с участием автомобилей «Лада Ларгус» и «Форд Фокус».

По предварительной информации, первая машина следовала в направлении к Новомосковску, а вторая — в сторону областного центра. Предполагается, что «Ларгус» перелетел разделительную полосу, совершил выезд на встречку и там протаранил «Форд».

К моменту приезда на место происшествия специальных служб предполагаемый виновник ДТП и его пассажирка скончались от полученных травм. При этом сила удара была такова, что женщина, находившаяся на заднем сидении автомобиля, пробила головой лобовое стекло.

На данный момент известно, что в результате аварии также пострадали женщина — водитель «Форда» и еще один пассажир «Лады».

Из-за автоаварии полностью перекрыта полоса, поэтому сотрудникам ГИБДД пришлось организовать объезд по встречке, что стало причиной серьезной пробки.

- На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются причины случившегося, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.