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«16 дней против насилия»: тулячек приглашают на тренинг

«16 дней против насилия»: тулячек приглашают на тренинг

Семинар посвящен вопросам управления конфликтами в семье.

7 декабря в 11.00 в общественном ресурсном центре Тулы (пр. Ленина 67) состоится семинар-тренинг по вопросам управления конфликтами.

Тренинг проводится в рамках областной акции «16 дней против насилия», которая проходит ежегодно с 25 ноября по 10 декабря. Ее цель — совместными усилиями остановить распространение домашнего насилия в отношении женщин и детей.

В процессе тренинга 7 декабря специалисты рассмотрят стратегии поведения в конфликтных ситуациях и их эффективность, основные причины конфликтов и способы их разрешения. В процессе практических упражнений будут отработаны навыки эффективного поведения в конфликтных ситуациях, ведения диалога и убеждения.

Ведущая тренинга — Людмила Петровна Романова, психолог ГУ СОН «Кризисный центр помощи женщинам».

Продолжительность тренинга 2 часа. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

 

Организаторами выступают ГУ СОН «Кризисный центр помощи женщинам» и общественное движение «Мамкомпания».

В Тульской области в 2019 году акция проходит в седьмой раз. С полным расписанием мероприятий акции можно ознакомиться на официальном сайте ГУ СОН «Кризисный центр помощи женщинам».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:10 0
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