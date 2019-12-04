«16 дней против насилия»: тулячек приглашают на тренинг
Семинар посвящен вопросам управления конфликтами в семье.
7 декабря в 11.00 в общественном ресурсном центре Тулы (пр. Ленина 67) состоится семинар-тренинг по вопросам управления конфликтами.
Тренинг проводится в рамках областной акции «16 дней против насилия», которая проходит ежегодно с 25 ноября по 10 декабря. Ее цель — совместными усилиями остановить распространение домашнего насилия в отношении женщин и детей.
В процессе тренинга 7 декабря специалисты рассмотрят стратегии поведения в конфликтных ситуациях и их эффективность, основные причины конфликтов и способы их разрешения. В процессе практических упражнений будут отработаны навыки эффективного поведения в конфликтных ситуациях, ведения диалога и убеждения.
Ведущая тренинга — Людмила Петровна Романова, психолог ГУ СОН «Кризисный центр помощи женщинам».
Продолжительность тренинга 2 часа. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.
Организаторами выступают ГУ СОН «Кризисный центр помощи женщинам» и общественное движение «Мамкомпания».
В Тульской области в 2019 году акция проходит в седьмой раз. С полным расписанием мероприятий акции можно ознакомиться на официальном сайте ГУ СОН «Кризисный центр помощи женщинам».