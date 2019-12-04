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В Тульской области собран рекордный урожай рапса

В Тульской области собран рекордный урожай рапса

Более 157 тысяч тонн. По этому показателю регион занимает первое место в ЦФО и третье в стране.

На еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили динамику основных показателей в сельском хозяйстве региона.

Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин доложил, что второй раз за последние три года собрано более 2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Кроме того, собран наибольший в истории Тульской области урожай рапса — более 157 тыс. тонн.

По этому показателю регион занимает первое место в ЦФО и третье в стране.

По производству картофеля Тульская область на втором месте и в ЦФО, и в России.

По итогам 10 месяцев 2019 года отмечено увеличение производства в регионе мяса, молока, яйца куриного.

В 2019 году почти 2 миллиарда рублей направлено сельхозпредприятиям в качестве государственной поддержки.

Алексей Степин напомнил, что в этом году после гибели пчел глава региона принял решение поддержать пчеловодов. Губернатор внес в областную Думу законопроект, предусматривающий введение с 2020 года системных мер финансовой поддержки пчеловодов. На прошлой неделе он был принят областными депутатами. Субсидии будут выплачиваться фермерским хозяйствам на приобретение пчел, оборудования для обустройства пасек.

Говоря о мерах поддержки в сфере АПК, Алексей Степин также отметил, что в следующем году планируется усилить поддержку молочной отрасли, а также предусмотреть меры поддержки производителей рапса, которые повысят их заинтересованность в увеличении объемов производства. В первую очередь, для целей увеличения объемов экспорта.

Глава региона подчеркнул, что в следующем году необходимо сделать все, чтобы не допустить повторения ситуации с гибелью пчел. Алексей Дюмин поручил министру взять этот вопрос на личный контроль.

Подводя итоги Алексей Дюмин отметил, что в этом году ключевые показатели, которые установлены Министерством сельского хозяйства для Тульской области, выполнены. Важно и в дальнейшем обеспечить положительную динамику. Кроме того, важно наращивать объемы поставок сельскохозяйственной продукции за рубеж.

- В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» к 2024 году необходимо увеличить экспорт продукции сельского хозяйства более, чем в два раза. И чтобы выполнить эту задачу, министерству сельского хозяйства необходимо активизировать взаимодействие с Российским экспортным центром для получения финансовой поддержки наших экспортеров, — подытожил Алексей Дюмин.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:11 +1
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