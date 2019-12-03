В Туле житель табора крал с банковской карты деньги у приятеля

Пропажу денег со счёта заметила жена потерпевшего и обратилась в полицию.

По предварительным данным, злоумышленник мог свободно брать телефон приятеля и звонить с него. Знал он и пароль от его «онлайн-банка», операции в котором проводились с помощью подтверждения через СМС.

Поскольку доступ к телефону у злоумышленника был свободный, он несколько втайне от знакомого переводил себе деньги с его карты.

Пропажу денег со счёта заметила жена потерпевшего и обратилась в полицию. Предварительно, злоумышленник списал с его банковской карты свыше 17 тысяч рублей.

При проведении оперативных мероприятий полицейские изобличили в краже 28-летнего неработающего ранее судимого представителя цыганского этноса. Он задержан. В отделе полиции «Советский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.