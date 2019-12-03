III Всероссийский правовой диктант: Проверь свою юридическую грамотность

С 3 по 10 декабря 2019 года любой желающий в возрасте от 14 лет может принять участие в написании III Всероссийского правового (юридического) диктанта и проверить свои познания в юриспруденции.

3 декабря в 16.45 в рамках празднования Дня юриста состоится торжественная церемония запуска диктанта. Начиная с этого часа и по 10 декабря будут открыты тестовые задания.

Протестировать свою правовую грамотность можно будет на сайте http://юрдиктант.рф/. Сейчас на нем доступна общая информация, задания появятся в момент старта акции. Участникам будет предложено в формате теста ответить на 40 вопросов за 60 минут.

Кроме того, 6 декабря в 12.00 (по местному времени) во всех регионах страны откроются площадки для очного написания диктанта. В Москве местом проведения очного этапа традиционно выступит Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый участник диктанта получит сертификат с результатом прохождения теста. После завершения акции на сайте откроется доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.

Соорганизаторами диктанта являются Ассоциация юристов России и «Деловая Россия», партнерами выступили Министерство иностранных дел Российской Федерации, ФГБУ «Редакция «Российской газеты», Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и Европейская Юридическая Служба.

В Тульской области III Всероссийский правовой (юридический) диктант пройдет на площадках следующих университетов: Тульский государственный университет, Тульский педагогический университет имени Л. Н. Толстого , Тульский институт управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова, Институт законоведения и управления ВПА, Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России).

К участию в диктанте приглашаются все желающие!